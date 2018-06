Itaalia turgude kohale naasid tumedad pilved

Itaalia võlakirjade ja aktsiate hinnad kukkusid täna tublisti, sest riigi uus valitsus teeb investorid närviliseks ning Euroopa Keskpank räägib varaostu programmi lõpetamisest, vahendab Bloomberg.

Kõige enam odavnesid Itaalia kaheaastased võlakirjad, mis on viimase nädalaga väga palju kõikunud. Itaalia peaminister Giuseppe Conte sai senatis toimunud usaldushääletusel võidu, päev enne seda rääkis ta maksude kärpimisest ja kulutuste suurendamisest. Lisaks sellele püüavad investorid aru saada, kuidas Euroopa Keskpanga varaostu programmi tagasitõmbamine võiks regiooni võlakirjaturge mõjutada.

„Värinad on jälle turgudelt läbi käimas, sest Itaalias on populistlik valitsus uus reaalsus,“ kirjutasid Commerzbanki strateegid Rainer Guntermann ja Christoph Rieger klientidele saadetud kirjas. „Conte kõne parlamendile kinnitas, et valitsuse drastilised kulutamise plaanid viiakse ellu.“

Viie Tähe Liikumise koalitsiooni poliitika hulka kuuluvad vaestele mõeldud toetuste suurendamine, pensionireformide ümbertegemine ning majapidamistele ja ettevõtetele proportsionaalse maksu kehtestamine. See võib juba esimesel aastal minna maksma üle 100 miljardi euro.