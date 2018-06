Blackstone: miski raputab börsi varsti

USA finantshiiu Blackstone Groupi asejuht Byron Wien hoiatas, et geopoliitika annab börsile varsti valusa vopsu, kirjutab MarketWatch.

Wien märkis, et ilmselt on geopoliitiline vops seotud Põhja-Koreaga. Samas usub Wien, et USA majandus liigub soodsas suunas veel kaks kuni kolm aastat.

Ta lisas, et börsil on ilmselt oodata umbes 10% suurust korrektsiooni, ent üldjuhul on majandus siiski pigem stabiilne ja volatiilsust on vähe. Seda põhjusel, et majanduslangust pole praegu veel paista. “Majanduslangus tuleb kõige varem aastal 2021,” prognoosis Wien.

Wien soovitab investoritel hoida silm peal poliitilistel sündmustel üle kogu maailma, sest börs näeb olevat nende suhtes eriti tundlik. Viimaste näidetena võib tuua Põhja-Korea sündmused, aga ka Itaalias toimunud valitsussaaga.