Allianz ei usu tehnoloogiaviisiku edusse

Allianz Technology Trusti fondijuht Walter Price ütles CNBC-le antud intervjuus, et nii-öelda FAANG-i aktsiaid ehk Facebooki, Amazoni, Apple’it, Netflixi ning Google’it ei oota enam ees kuigi suur tõus.

“Meil on FAANG-i aktsiate osas võetud väga väikesed positsioonid. Me arvame, et mujal on palju paremad võimalused, sest me ei usu, et ettevõtte, mille väärtus jääb 500 miljardi ja triljoni vahele, aktsia kasvab veel 50-100% jagu,” arutles Prince.

Kunagi varem pole investorid olnud nõnda kindlad kui nüüd, et ühe ettevõtte väärtus jõuab triljoni dollarini. Üldjuhul arvatakse, et esimeseks triljoni dollari firmaks saab olema Apple.

“Ma arvan ka, et neil ettevõtetel tuleb piir ette ka ärilises mõttes – 50% reklaamiturust juba kuulub neile ning reklaamiäri kasvab kõigest protsendi jagu aastas,” arutles ta.

Mõnes mõttes näib Price’i arutelu olevat liiga pessimistlik. Alates käesoleva aasta alguses on kõigi FAANG-i aktsiate hinand tõusnud, Facebook ja Google’i emafirma Alphabeti aktsiad on kerkinud vastavalt 6,6% ja 8,9%, samas Amazon on edenenud 44% ning Netflix lausa 88%.

Sellest hoolimata on Allianzi sõnul hoopis mõistlikumaid aktsiaid, millesse oma raha suunata. Prince soovitab osta Nvidia ja Inteli aktsiad, aga ka silma peal hoida Samsungil ja Taiwani pooljuhtide tootja TSMC.