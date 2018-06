Kuidas mõjutas Trumpi ja Kimi kokkulepe börse?

USA aktsiaindeksid alustasid kauplemispäeva tõusuga, sest USA presidendi Donald Trumpi ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni kohtumine oli küllaltki edukas, vahendas MarketWatch.

Järgmiseks on investorite tähelepanu suunatud Föderaalreservile – keskpanga kohtumine algab täna ning investorid ootavad, et Fed tõstab intressimäärasid.

Dow Jonesi tööstuskeskmine on täna kallinenud 0,1 protsenti, 25 320 punktini. Standard & Poor’s 500 indeks tõusis 0,2 protsenti, 2786 punktini. Nasdaq Composite kallines 0,3 protsenti, 7682 punktini.

Trump ja Kim allkirjastasid dokumendi, millega Põhja-Korea lubab tegutseda tuumarelvade desarmeerimise nimel ning USA pakub talle selle eest julgeoleku garantiisid. Kahe riigi juhid tegid ka ühisavalduse, milles kinnitasid riikidevaheliste suhete paranemist, tööd tuumarelvade desarmeerimise nimel ning Põhja-Korea lubas USAle välja anda Korea sõjas hukkunud sõjavangide ja teadmata kadunute maised jäänused.

„Tundub, et Föderaalreserv ja EKP hoiavad turgude meeleolud rahulikuna. Üldine pilt on küllaltki positiivne ja tundub, et lühiajaliselt on riskide suurendamine hea mõte. Turud on kaubandussõja teemaga seni hästi hakkama saanud,“ rääkis IG analüütik Chris Beauchamp.

Aasia aktsiaturud kohtumise tulemustele eriliselt ei reageerinud. Korea peamine aktsiaindeksi Kospi odavnes 0,05 protsenti. Korea aktsiaturgu valitsevad suurfirmad nagu Samsung Electronics ja Hyundai Motor – see tähendab, et aktsiaid mõjutavad eelkõige globaalse majandusega seotud arengud, mitte niivõrd geopoliitika.

Jaapani Nikkei indeks tõusis 0,3 protsenti ja dollar kallines jeeni suhtes 0,2 protsenti.

Euroopa aktsiad püsisid samuti samal tasemel. Stoxx Europe 600 indeks lisas 0,1 protsenti ning jõudis 387,9 punktini.