Kim Jong-un läks Hiinasse aru andma

Hiinat on pikalt häirinud, et Põhja-Korea teeb raketikatsetusi ning samas korraldavad USA ning Lõuna-Korea militaarõppusi. Augustisse planeeritud õppus Ulchi Freedom Guardian jääb sel korral ära. Õppuse näol on seni tegu olnud iga-aastase üritusega, kus harjutatakse lahingutegevust nii õhus, maal kui ka merel. Samas toimuvad senise plaani kohaselt USA ja Jaapani ühisõppused.

Trump on öelnud, et militaarõppused on väga kallid ning nende arvel saab kõvasti raha kokku hoida. Tegelikult läheb üks õppus maksma kümneid miljoneid dollareid, mida on võrdlemisi vähe, arvestades, et USA kaitse-eelarve on 700 miljardit dollarit.

Pentagon pole ametlikke numbreid teada andnud ning väitis, et kalkulatsioonidega alles tegeletakse.