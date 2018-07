Investorid viivad raha aktsiatest välja

Ainult tellijale

Investorite raha voolab aktsiafondidest välja tempos, mida viimati nähti finantskriisi ajal, vahendab CNBC.

Globaalsetest aktsiafondidest on juunis välja voolanud 12,4 miljardit dollarit – viimati oli see näitaja nii suur 2008. aasta oktoobris, selgub turu-uuringutega tegeleva ettevõtte TrimTabsi andmetest. Sama aasta septembris kukkus kokku Lehman Brothers, mis oli katalüsaatoriks pea sajandi suurima finantskriisi tekkimisel. See pani aktsiaturud langema ning suurimad indeksid kaotasid lausa 60 protsenti väärtusest.

Kõne all olevate aktsiafondide hulka kuuluvad ka ühisfondid ja börsil kaubeldavad fondid. Investorid muretsevad, et majandustsükkel on pikaks veninud ning globaalsel kasvul on hoog vaikselt raugemas. Lisaks sellele on arenevate turgude aktsiad viimasel ajal tublisti langenud, mille tõttu on paljud investorid regioonidele suunatud fondidest raha välja võtnud.

Arenevad turud kukuvad

iShares MSCI arenevate turgude ETF kallines 2017. aasta juulist kuni 2018. aasta jaanuarini 18 protsenti. Tänavu on börsil kaubeldav fond odavnenud aga 10,3 protsenti.

Võrdluseks võib välja tuua, et Standard & Poor’s 500 indeks on samal ajal kallinenud 1 protsendi vaatamata sellele, et turud on olnud väga volatiilsed. Vanguard FTSE All-World ex US indeks, kust on USA aktsiad välja jäetud, on tänavu odavnenud 6,5 protsenti.

Kuna investorid kardavad ka globaalset kaubandussõda, siis on globaalsetest aktsiatest raha välja voolanud. Tõsi küll, USA fondidesse on raha hoopis juurde tulnud. Osaliselt on põhjus ehk selles, et USA turgudel on viimasel ajal ülejäänud maailmaga võrreldes paremini läinud. USA fondidesse on voolanud kokku 6,3 miljardit dollarit. iSharesi arenevate turgude ETFist on aga 5,4 miljardit välja viidud, selgub ETF.comi andmetest.

„USA dollari tugevus ning arenevate turgude kehv tootlus peletab investorid arenevatelt turgudelt minema,“ teatas TrimTabs.

Huvitav on see, et kõige vähem muretsevad praegu Hiina investorid – netosissevool aktsiatesse on olnud 150 miljonit dollarit, kuigi peamine aktsiaindeks jõudis hiljuti karuturule. Karuturg on olukord, kus indeksi väärtus on eelmisest tipust langenud 20 protsenti.

Ostukoht või mitte?

Investorite jaoks on tähtis küsimus see, kas raha väljavool on kurjakuulutav või tekib järjekordne ostukoht, kus hinnatase on veidi madalamal.

„Terve aasta lõikes on raha sissevool siiski positiivne. Kõige enam viivad investorid praegu raha välja Venemaalt ja Lõuna-Aafrikast,“ ütles Bank of America Merrill Lynchi arenevate turgude strateeg Gabriele Foa. „Nõrk hinnatase tekitab mitmeid võimalusi ostmiseks.“

Kui praegused numbrid märkimisväärselt ei muutu, siis saab juunist esimene kuu alates 2016. aasta novembrist, mil globaalselt on aktsiatest raha välja voolanud, selgub TrimTabsi andmetest.