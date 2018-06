Föderaalreserv kiirendab intresside tõstmist

Föderaalreserv tõstis intressimäärasid ning teatas, et tänavu tõstetakse intresse tõenäoliselt veel kahel korral, vahendab CNBC.

Baasintressimäärasid tõsteti 25 baaspunkti võrra, 1,75-2 protsendi vahemikku. Intressimäär on tihedalt seotud tarbijatele antavate laenude intressidega.

Seekord oli Föderaalreservi avaldus küllaltki napisõnaline. Keskpank on majanduskasvu osas muutunud veidi optimistlikumaks ning inflatsiooniootused on kasvanud.

„Majanduskasv on olnud tugev,“ kirjutas Föderaalne Avatud Turu Komitee. Eelmise kohtumise avalduses räägiti veel „mõõdukast“ majanduskasvust. Töötuse määr on „langenud“ ning majapidamiste kulutused „suurenema“ hakanud. Eelmises avalduses kirjutati, et töötuse määr on püsinud madalal ning majapidamiste kulutused on mõõdukad.

See on ka põhjus, miks võiks komitee arvates varasema kolme intressitõusu asemel tõsta intresse tänavu neljal korral. Turgude hinnangul oli nelja intressitõusu tõenäosuseks enne Fedi avaldust 46,5 protsenti.

Majanduskasvu 2018. aasta prognoosi tõsteti 2,8 protsendini. Veel märtsikuisel kohtumisel oli prognoosiks 2,4 protsenti. Inflatsioon peaks 2 protsendi piiri ületama juba aasta lõpuks.