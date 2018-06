Gundlach: USA rahandus liigub katastroofi poole

„Me teeme praegu midagi, mis näeb välja nagu enesetapimissioon,“ ütles ta DoubleLine Total Return Bond Fundi värskes veebiseminaris. „Me tõstame riigieelarve defitsiiti ja intresse samal ajal.“

„See on küllaltki ebatavaline, et me näeme praeguses majandustsükli faasis sellist võlgade kasvu,“ ütles Gundlach. Ta tõi välja, et nii Föderaalreservi baasintressimäärad kui ka võla suhe SKPsse on kasvamas.

Tõsi küll, mitmed turuosalised ütlesid, et investorid ei peaks selle pärast muretsema. Tegemist on teada infoga ning paljud on selle eest juba aastaid hoiatanud.

Üks Twitteri kasutaja nentis, et „peamine küsimus“ seisneb selles, millal turud selle probleemi pärast muretsema hakkavad. „Praegu ei huvia see turge üldse,“ kirjutas ta.

So Gundlach says we are on a suicide mission because we are raising rates and increasing deficits. This if course is not groundbreaking news as everyone knows this the real question is when will the market absorb the danger. Right now it could care less. It cares when it cares