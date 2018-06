Riski palju, tootlust vähe

Paari aastaga oma investeeringutelt sadu protsente tootlust teeninud Madis Müüri hinnangul on praegu börsidel tõusupotentsiaal piiratud, samal ajal kui langusrisk on üha suurem.

„Seetõttu olengi vaadanud sinnapoole, kus seda kasvu reaalselt järel on ehk Eesti varasema faasi kasvuettevõtete poole,“ selgitas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Enda sõnul on Müür väikse osa kapitalist paigutanud ka krüptovaradesse, kuid selles vallas midagi rõõmustavat tootluse poolest ette näidata pole.

„Kui Madis krüptopeole jõudis, oli langus juba alanud,“ naljatles ta. „Kui krüptorahad olid ligi 60% langenud, siis panin veel juurde, aga see ei tähenda, et kui suur langus on ära olnud, ei või suur langus pärast veel otsa tulla. Ja tuli ka. Ei ole tahtnud siin 3–4 kuud üldse vaadatagi seisu.“

