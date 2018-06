Nafta saatuslik nädal

Ainult tellijale

Sel nädalal on kauplejate pilgud pööratud Viini, kus otsustatakse OPECi naftatootmispiirangute jätkamine või lõpetamine – ja see annab aimduse, millise hinnaga tulevikus tanklast kütust saab. Kuid nafta hinda survestab veel USA ja Hiina tariifisõda, mis ähvardab löögi alla panna miljardimahuga äri.

Venemaa on andnud mõista, et sooviks tootmispiirangutest loobuda. Sealjuures on Bloomberg toonud välja, et eelmisel aastal täitis Venemaa endale võetud piirangute mahust vaid 85 protsenti, samal ajal kui näiteks Saudi Araabia täitis programmi 150 protsendi ulatuses.

Viini kesklinnas, ajaloolise Börsi väljaku ja vorstiputka juures pannakse reedel paika, millises suunas nafta hind liikuma hakkab. Kui maikuus näis, et miski ei suuda nafta hinna võidukäiku peatada ning nimekad analüütikud prognoosisid peagi saabuvat 100dollarilist barrelihinda, siis nüüd aitasid Venemaa ja Hiina naftal päevadega 10 protsenti odavneda. Nafta hinda on tabanud omamoodi topelthirm: ühelt poolt oodatakse reedel Viinis asetleidvalt OPECitippkohtumiselt otsust või vähemasti signaali, kas miljarditesse barrelitesse ulatuv kärpeprogramm jätkub või mitte.

Põrkuvad huvid OPEC vajab kokkuleppe jaoks ühehäälset otsust, see ei saa aga lihtne olema. Venemaa – Soovib toodangut tõsta 1,5 miljoni barreli võrra päevas. Pole küll OPECi liige. Saudi Araabia – Soovib samuti toodangut tõsta, kuid pole teada kui palju. Iraak – OPECi suuruselt teine tootja leiab, et hind pole praegusel tasemel piisavalt kõrge ja on toodangu tõstmise vastu. Iraan – Õhus on uued sanktsioonid naftaekspordile, mille mõju võib olla kuni 1,2 miljonit barrelit päevas. Seega toodangu suurendamist ei toeta. Venezuela – Ei suuda niigi piisavat kogust naftat toota, seetõttu ei võidaks toodangu suurendamisest mitte midagi.

See pole kahe riigi sõprust sugugi tumestanud, vaid sõprus on läinud aina tugevamaks. Pärast seda, kui Saudi Araabia kuningas Salman külastas oktoobris esimest korda Moskvat, on kahe riigi naftaministrid korduvalt teineteist külastanud. Möödunud neljapäeval alanud jalgpalli maailmameistrivõistlustel, kus mõlema riigi võistkond vastamisi läksid, püüdsid kaamerad Vladimir Putini ja kroonprints Mohammad bin Salmani ühtelugu sõbralikult vesteldes kinni. Reutersi andmetel on kahe riigi vahel kaalumisel 10–20aastane koostööleping, mis võiks naftaturgu oluliselt stabiliseerida.

Venemaa energiaminister Aleksander Novak on andnud mõista, et peab võimalikuks, et OPEC ja tema liitlased vähendavad tootmispiirangut 1,5 miljoni barreli võrra päevas. Et praegune maht on 1,8 miljonit barrelit päevas ning paljud riigid ei täida seda niigi lubatud mahus, tähendaks see sama hästi kui piirangutest loobumist.

See ei meeldi sugugi ei Iraanile, Venezuelale ega Iraagile, kellest viimased enda toodangut tõsta ei saa. „Kui Saudi Araabia Kuningriik ja Venemaa tahavad tootmist suurendada, nõuab see ühtsust. Kui need kaks tahavad seda ise teha, siis on see koostööleppe rikkumine,“ rääkis Iraani OPECi esindaja Hossein Kazempour Ardebili.