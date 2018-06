Arenevad turud sisenevad karuturule

Arenevate turgude aktsiad on tublisti kukkunud, sest investorid kardavad, et kaubandussõda hakkab mõjutama globaalset majanduskasvu, vahendab Bloomberg.

Kokku on karuturu territooriumile jõudnud 8 triljoni dollari ulatuses indekseid. Valuutad on tegemas juunis halvimat kuud alates 2016. aasta novembrist.

MSCI arenevate turgude indeks kukkus 10 kuu madalaima tasemeni. Bloombergi jälgitud 24 areneva turu valuuta seas odavnesid 18. Hiinlaste Shanghai Composite'i indeks on jaanuaris saavutatud tipust kukkunud 20 protsenti. 20protsendilist langust eelmisest tipust nimetatakse karuturuks. Selle piiri on ületanud ka Türgi ja Pakistani aktsiad.

Kauplejad on saanud mitu erinevat signaali. USA president Donald Trump on Hiina puhul olnud viimastel nädalatel väga karm. Teisipäeval viitas ta aga võimalusele, et suurt vastasseisu ei ole vaja tekitada ning Hiina investeeringutele nii suuri piiranguid siiski ei panda. Hiina president Xi Jinping ütles varasemalt, et tema vastab igale USA sammule vastumeetmetega.

Kauplejad püüavad ka aru saada, kuidas Föderaalreservi intresside tõus ning kõrgemad naftahinnad majandusi mõjutavad.

"See on väga ohtlik turg," ütles Morgan Stanley Aasia ja arenevate turgude strateeg Jonathan Garner. "Me arvame, et nüüd lähme otse karuturule."

Allpool on välja toodud erinevate arenevate riikide aktsiaturud, kus langused on viimaste kuude jooksul olnud kõige suuremad.