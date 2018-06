Ford lõi taas käed Baiduga

Autotootja Ford teatas, et sõlmib uue koostöölepingu Hiina internetigigandiga Baidu.

Üheskoos hakatakse arendama tehisintellektil põhinevaid tehnoloogiaid ning erinevaid digiteenuseid. Uue leppe kohaselt hakkavad Baidu ja Ford tööd tegema uue, Hiina autodes kasutatava infotainment'i süsteemi kallal.

Fordi eesmärk on Hiinas rohkem kanda kinnitada ning püüda seal konkurentidele järele jõuda.

Aastaid tagasi oli Hiina Fordi jaoks üpris edukas turg, ent autotootja pole siiski suutnud tehnoloogiavidinaid armastavate hiinlaste jaoks piisavalt kiiresti oma tehnoloogiaid arendada.

Ford on varasemalt juba Baiduga koostööleppe sõlminud. Möödunud aastal teatas Ford, et on liitumas Baidu arendatava isesõitvate autode tarkvaraga. Viimase nimeks saab Apollo ning oma olemuselt meenutab see näiteks Google’i Androidi süsteemi.