JP Morgan soovitab jätkuvalt General Electricut müüa

JP Morgani analüütik kirjutas klientidele saadetud kirjas, et jätab General Electricu aktsiasoovituse „alakaalu“ tasemele, viidates aktsia suhteliselt kallile hinnale ning järgmise aasta nõrgale väljavaatele firma tulemuste paranemiseks, vahendab CNBC.

JP Morgani analüütik hoiatas General Electricu aktsionäre, et firma ümberpööramise strateegia ei vii aktsia hinda ülespoole. General Electricu aktsia on langenud täna 2,5% 13,27 dollarini.

Eelmisel nädalal teatas General Electric, et plaanib eraldada firmast tervishoiuseadmete üksuse ning järgmise kahe-kolme aasta jooksul eraldada endast ka osaluse naftaväljade teenindusfirmas Baker Hughes. GE ütles, et keskendub oma tegevusse lennundusele, elektritootmise seadmetele ning taastuvenergia ärile. Selle teavituse päeval, eelmisel teisipäeval, tõusis GE aktsia hind 7,8%.

JP Morgani analüütik Stephen Tusa märkis, et „2019. aastast oodatakse järjekordset „üleminekuaastat“ koos kõva restruktureerimise ja samal ajal kergendusega elektritootmise seadmete üksusele, mille osas analüütikute poolt arvutatud väärtuskordajad näitavad olulist allahindlust, võrreldes samasse sektorisse kuuluvate firmadega.“ Kuid Tusa lisas, et „võib-olla ei saada hästi aru sellest, et 2019. aasta tõotab tulla suures osas sarnane 2018. aastaga, kui juhtkond toob välja, et restruktureerimiskulud ei lähe veel allapoole ning need kulud näitavad ainult väikest langust tellimusraamatu restruktureerimisel.“

General Electriu aktsiale on viimastel nädalatel negatiivset survet avaldanud ka 19. juuni uudis, et aktsia võetakse välja Dow Jones tööstuskeskmise indeksist, kus ta oli selle loomisest saadik.