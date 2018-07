Nordea ostab Gjensidige panga

Ainult tellijale

Nordea sõlmis lepingu Gjensidige Forsikring ASAga ja ostab kõik Gjensidige Bank ASA aktsiad, teatas Nordea. Ülejäänud kontserniga sõlmiti koostööleping.

Nordea omandab Gjensidige Banki hinnanguliselt 578 miljoni euro eest, hinda kohendatakse tehingu sulgemise ajal. Tehinguni loodetakse jõuda järgmise aasta esimeses kvartalis. Pressiteates seisab, et tehing mõjub Nordea kasuimile aktsia kohta hästi juba alates esimesest aastast ja investeering on aastaks 2022 end ära tasunud ligi 22% ulatuses.

Gjensidige Bank on Norra üks juhtivaid veebipanku, mis pakub eraisikutele digitaalpanganduse teenuseid, laene, hoiuseid ja investeerimisteenuseid. Nordea Norra haru juht Snorre Storset ütles, et ost on Nordeale tähtis ja rõhutab, kui oluline on nende strateegias ambitsioon Norra turul kasvada. Viimastel aastatel on Nordea keskendunud oma põhiturgudele Põhjamaades, seisab pressiteates.

Lisaks on Storseti sõnul Nordeale tähtis asuda partnerlusse Norra suurima kindlustusfirma Gjensidigega. „See leping tähendab, et palju rohkem norralasi hakkab Nordeaga kokku puutuma,“ ütles ta pressiteate vahendusel.

Gjensidige juhi Helge Leiro Baastadi sõnul on ta kindel, et kindlustus- ja pangateenuste koos pakkumine on hea strateegia. „Meie partnerlus Nordeaga tähendab, et Gjensidige saab pakkuda senisest suuremat valikut finantsteenuseid nii era- kui ka äriklientidele. Meil on lepingu üle hea meel ja ootame tihedat koostööd edaspidiseks,“ ütles ta.

Nordea on Norra turul suuruselt teine pank ja see tehing tugevdab positsiooni, lisades 176 000 klienti, kellel on 4840 miljoni euro väärtuses varasid (31. detsembri 2017 seisuga). Gjensidige Bank sulandub Nordeaga, kuhu tuleb üle ka umbes 170 Gjensidige Banki töötajat.