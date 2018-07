PRFoods laiendab kalakasvatust

PRFoodsi tütarettevõte Saaremere Kala sõlmis eile lepingu, millega omandab OÜ-s REDSTORM enamusosaluse.

Tegu on Saaremaa ettevõttega, kelle tegevusvaldkondadeks on kalakasvatus ja -käitlemine ning kalade hoiustamine. Tehingu järel kuulub ASi PRFoods tütarettevõtjale Saaremere Kala 51% ja OÜ-le Fodiator 49%. REDSTORMi osakapital on 4000 eurot.

Tehingu eesmärk on kalakasvatuse rajamine Eestis, selle edaspidine laiendamine ja niiviisi PRFoodsile tooraine kindlustamine. REDSTORM on varem pakkunud kala külmutamise ja hoiustamise teenust PRFoodsile kuuluvale OÜ-le Vettel.

PRFoods lisab börsiteates, et edaspidi saab kontsern oma Eesti ja Soome klientidele pakkuda värsket kohalikku kala, kuna grupi Saaremaa tehas asub ainult tunni kaugusel uuest kasvatusest, mis annab olulise transpordikulu kokkuhoiu. Ning teiseks kavatseb PRFoods lisaks Soome ja Rootsi kasvandustele oluliselt laiendada oma kalakasvatuspotentsiaali ka Eestis.