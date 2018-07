Taani jahib Danske musta raha kasumit

Ainult tellijale

Taani majandusministri Rasmus Jarlovi sõnul alustab valitsus Danske Banki rahapesu asjus uut uurimist, et mõista, kui suurtest summadest jutt käib, ning plaanib selle konfiskeerida.

Jarlov ütles Taani kõigi aegade ühe suurema finantsskandaali kohta, et tuleks panustada rohkem jõude uurimisse, et selgitada välja, kui suurt kasumit Danske Eesti filiaal rahapesuga teenis, ning see summa seejärel konfiskeerida, kirjutab Bloomberg.

„Väga oluline on teada saada, kui suurt kasumit on rahapesult teenitud,“ vahendas agentuur Bloomberg Taani majandusministri Rasmus Jarlovi sõnu. „Ilmselgelt pole see aktsepteeritav, et rahapesu kaudu teeniti suuri summasid ja see raha on endiselt Danske Bankis. See riivab nii minu kui ka kõigi teiste õiglustunnet,“ lisas ta.

Jarlov on Taani meediale öelnud, et Taani finantsjärelevalve amet on alustamas Danske suhtes uut uurimist. Jarlovi teade tuleb pärast seda, kui teisipäeva õhtul selgus, et rahapesu käis oluliselt suuremas mahus, kui varem arvatud. Uute materjalide kohaselt ulatuvad summad Danske Eesti filiaalis 53 miljardi Taani krooni kanti ehk on pea kaks korda suurem kui algul arvatud.