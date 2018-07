Xiaomi aktsia kukkus kohe alla IPO hinna

Täna Hongkongi börsil kauplema hakanud Hiina nutitelefonitootja Xiaomi aktsia kukkus kohe pärast avanemist alla IPO hinna.

Aktsia avanes 16,60 Hongkongi dollaril ehk 2,12 USA dollaril. Aktsia IPO hinnaks oli 2,17 USA dollarit.

Xiaomi oli varasemalt märkinud aktsia IPO hinnaks 17-22 Hongkongi dollarit. Ettevõte on teatanud, et kokku müüakse üle maailma investoritele 2,18 miljardit aktsiat. Xiaomi on teada andnud, et kõiki kulusid arvesse võttes on ettevõte kaasanud 3,05 miljardit dollarit. Ettevõte on teatanud, et plaanib turgudelt koguda 10 miljardit dollarit.

„Ma usun, et aktsia hind lühiajalises plaanis on tingitud turutingimustest. Meie keskendume aga pikemale perspektiivile,“ ütles Xiaomi president ja kaasasutaja Lin Bin CNBC-le täna antud kommentaaris. Lin lisas, et kuigi börse survestavad praegu kaubanduspinged, ei ole Xiaomil siiski suurt midagi karta, kuna USAga äri eriti ei tehta. Xiaomi peamised turud on koduturg Hiina ning agressiivset kasvu lubav India. Samas pole ettevõte välistanud laienemist ka USA turule.