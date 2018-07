Xiaomi teine kauplemispäev tõi rohkem optimismi

Kui eile avanes Hiina tehnoloogiahiiu Xiaomi aktsia alla IPO hinna, siis teine kauplemispäev kulgeb hoopis optimistlikumas joones.

Xiaomi aktsia tõusis täna hommikul Hongkongi börsil 10,5%. Eilset ja ühtlasi oma esimest kauplemispäeva alustas aktsia 5,9% langusega, päev lõppes 1% miinuspoolel. Aktsia IPO hind oli 17 Hongkongi dollarit ehk 2,12 USA dollarit.

Ettevõte tahtis IPOga kaasata 10 miljardit dollarit, praeguseks on see eesmärk täidetud peaaegu poolenisti: kaasatud on 4,7 miljardit dollarit.

Kingston Securitise uuringute juhi Dickie Wongi sõnul on Xiaomi aktsia rallimise peamine põhjus selles, et Xiaomi aktsia tahetakse arvata Hang Seng Composite indeksi sekka. See aga tähendaks, et Xiaomi aktsiad oleksid kättesaadavad ka Mandri-Hiina investoritele tänu Hongkongi börsi ühendusele Shanghai ning Shenzheni turgudega.