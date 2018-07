Tariifiuudis andis Aasia turgudele hoobi

Aasia börside peamised indeksid on miinuses, sest USA presidendi Donald Trumpi administratsioon andis teada järjekordsest tariifide kehtestamise soovist, sedapuhku 200 miljardi dollari väärtuses Hiina kaupadele.

Hiina börs hakkas uudise peale mõistagi langema. Shanghai Composite vajus 1,89% võrra ning on nüüdseks juba 2,36% miinuses. Shenzhen Composite on kukkunud 2,9% ja Hongkongi Hang Sengi indeks 1,68%.

Autoturg vedas langust ka Lõuna-Koreas, kus Kospi indeks on praegu 0,55% miinuses. Hyunday Motor on kukkunud 1,62%. Ka elektroonikasektor aitas langust süvendada – Samsung on kukkunud 0,76%.

Austraalia peamine börsiindeks S&P/ASX on 0,68% miinuses.

„Probleem on selles, et me ei tea, kuhu kogu see asi tulevikus läheb. See võib tähendada, et ettevõtlusinvesteeringud saavad löögi, see võib tähendada negatiivset mõju töökohtade loomisele, see võib mõjutada finantsturgude enesekindlust,“ arutles CME Groupi vanemökonomist Erik Norland CNBCs.

„Ilmselgelt on riskid mitmekordistunud,“ märkis BNP Paribas’ strateeg Manishi Raychaudhuri CNBCle. Ta märkis, et lisaks tollitülile on börside languse põhjuseks veel ka Hiina majanduse üldine aeglustumine, aga ka USA intressimäärade tõus.