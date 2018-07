Netflix testib Euroopas kallimat teenust

Netflix testib Euroopas kallimat teenusevarianti, hakates pakkuma 16,99 eurost kuuteenust, mis sisaldab endas 4K Ultra HD kvaliteediga pildi näitamist, vahendab Seeking Alpha portaal.

Netflix, kellel on üle maailma üle 125 miljoni teenuse kasutaja, testib Euroopas kõrgema hinnaklassiga „Ultra“ teenusepaketti. Lisaks 4K Ultra HD ja HDR kvaliteediga pildile võimaldab teenus vaadata videoid neljalt ekraanilt korraga. Teenusepaketi hinnaks on 16,99 eurot kuus, mis on kolm eurot kõrgem, kui praegu kõrgeima hinnapaketi teenus.

Analüütikud arvavad, et see võib viia üldise hinnatõusuni Euroopa ja ka USA turul, juhul kui firma sellise teenusega ametlikult välja tuleb.

Netflixi aktsia on täna 1,76% plussis 405,28 dollari peal. Käesoleval aastal on Netflixi aktsia tõusnud 111%. Teise kvartali tulemused teatab ettevõte 16. juulil.