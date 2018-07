Buffett annetas eile 3,4 miljardit dollarit

Investeerimisguru ning filantroop Warren Buffett annetas eile 3,4 miljardi dollari väärtuses Berkshire Hathaway aktsiaid.

Nii nagu varasematelgi aastatel, läks annetus teele Bill & Melinda Gates Foundationile ning neljale Buffetti perekonnaga seotud heategevusfondile. Kui eilne annetus sisse arvata, on Buffett heategevuseks suunanud 31 miljardit dollarit.

Buffett, kes on ilmselt maailma üks tuntumaid investoreid, teatas 2006. aastal, et annetab lõpuks kõik oma Berkshire’i aktsiad. Alates sellest on ta utsitanud ka teisi superrikkaid oma varandusest kas või osaliselt loobuma.

Forbesi andmeil on Buffetti varanduse väärtus enam kui 82 miljardit dollarit. Ta on maailma rikkuselt kolmas inimene. Buffettist varakamad on Amazoni juht Jeff Bezos ning Microsofti asutaja Bill Gates. Bezose varanduse väärtus ületas eile 150 miljardi dollari piiri, sest Amazoni aktsia rallis eile uue rekordini.