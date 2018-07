Johnson & Johnson ületas ootusi

Johnson & Johnson teatas täna teise kvartali majandustulemused, mis ületasid analüütikute ootusi.

Ettevõtte aktsia on viimase kolme kuu jooksul kukkunud 4,5%, eelturul on aktsia kerkinud aga 0,33%. Aktsia ebaedu on mõneti suunanud hiljutine kohtuotsus, mille järgi peab Johnson & Johnson maksma 22 naisele 4,7 miljardit dollarit hüvitisena selle eest, et need võivad olla saanud ettevõtte toodetud talki kasutades munasarjavähi.