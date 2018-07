Danske võib saada 4 miljardit trahvi

Analüütikute hinnangul ähvardab Dansket rahapesuskandaali tõttu 4 miljardi Taani krooni suurune trahv.

Danske Bank teatas eile, et on valmis mustalt teenitud kasumi ära andma, kui saab selgeks, kui ulatuslik rahapesu oli. Praeguse seisuga käis Danske Eestist läbi 7,1 miljardi euro väärtuses musta raha. Danske Bank teatas, et mitteresidentidelt teeniti vahemikus 2007-2015 kokku 1,5 miljardit Taani krooni ehk 200 miljonit eurot. Danske pole öelnud, kui suure osa kasumist ta ära annab.

„Patt pole kustutatud, mis siis et nad on mõistnud, et ei saa raha endale jätta,“ ütles Jarlov ja lisas, et Danske tegevusele järgneb siiski ka õigusemõistmine. Analüütikud on hinnanud, et Danske võib saada 4 miljardit Taani krooni trahvi, kirjutab Reuters.

Danske ise on algatanud kaks rahapesu-uurimist, mille tulemusi on oodata septembris.