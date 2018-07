AUGA Group pikendas aktsiate märkimisperioodi

Mahetoidu tootja AUGA Group pikendas aktsiate avaliku pakkumise perioodi 17. augustini ning selle on heaks kiitnud ka Leedu Keskpank.

Märkimisperioodi pikendamise eesmärgiks on soov julgustada suuremat arvu investoreid firma aktsiaid märkima. “Prospekti tutvustusperioodi käigus oleme suhelnud paljude investoritega Euroopas ja mujal maailmas. Selge on see, et paljud Euroopa investorid on hetkel puhkusel ja seetõttu leiame, et ajapikendus on kõige mõistlikum samm, et kõigil investoritel oleks võimalik teatises sisaldunud info üle järele mõelda,“ ütles AUGA Groupi juhatuse esimees Kęstutis Juščius.

Kõik muud pakkumisega seotud tingimused jäid samaks ning need on kirjas ettevõtte 3. juuli prospektis ja selle 17. juulil väljastatud lisas.

AUGA Group plaanib kaasatavat kapitali kasutada kestliku mahepõllumajanduse arendamiseks.

Pakkumine koosneb kuni 40 miljonist emiteeritud nimelisest lihtaktsiast kauplemiseks Nasdaq Vilniuse ja Varssavi börsidel. AUGA Groupi suurimal aktsionäril, Baltic Champs Groupil, on samuti kavas müüa 40 miljonit nimelist lihtaktsiat.

Pakkumine koosneb avalikust pakkumisest Leedu jaeinvestoritele, suunatud pakkumisest institutsionaalsetele või kutselistele investoritele ja suunatud pakkumisest konkreetsetele mitteinstitutsionaalsetele ja mittekutselistele investoritele väljaspool Leedut.

Aktsiaid pakutakse hinnavahemikus 0,45 ja 0,5 eurot aktsia kohta. Lõplik aktsia hind kinnitatakse pärast investorite nõudluse välja selgitamist. Lõplik pakkumishind on kõikidele investoritele sama.