Leedu mahehiid kaasab miljoneid ja tõuseb börsil

Auga turundusjuht Gediminas Judzentas ütles, et aktsiaemissiooni protsessist antakse teada, kui Leedu keskpank prospekti heaks kiidab. Igatahes noteeritakse aktsiad Vilniuse ja Varssavi börsil, uutele aktsiaturgudele esialgu plaanis laeineda ei ole. „Eesti investoritel on võimalik aktsiaid omandada läbi kohalike maaklerite ja vahendajate,“ ütles Judzentas.

Eestiga on rahakaasamisel seos täiesti olemas, kuna tehingut nõustab LHV pank. Miks valiti nõustaja Eestist, mitte ei tehtud koostööd näiteks mõne Leedu pangaga? „See oli asjaoludest, kogemusest ning äritingimustest tulenev otsus. LHV on aktsiate avaliku pakkumise vallas kogenud, tegutseb kõigil kolmel Balti turul ning neil on kontakte institutsionaalsete investoritega, keda tahame ligi tõmmata ka väljastpoolt Baltikumi,“ ütles Auga Groupi turundusjuht.

Muutusi on firmal börsil aga plaanis küll. Kui praegu on firma noteeritud lisanimekirjas, siis pärast uut emissiooni on ettevõttel siht tõusta kõrgemale. „Kavatseme liikuda Nasdaq Balti põhinimekirja, kuna uus emissioon loob selleks vajalikud tingimused,“ rääkis Judzentas.