Google arvestab hiigeltrahvi kvartalitulemustesse sisse

Google emafirma Alphabet teatas, et arvestab täna õhtul avaldavatesse teise kvartali tulemustesse sisse eelmisel nädalal Euroopa Komisjonilt saadud 4,34 miljardi euro (5,07 miljardit dollarit) suuruse trahvi.

Alphabet andis pressiteate vahendusel teada, et kogu trahv arvestatakse 30. juunil lõppenud teise kvartali tulemustesse sisse, kuigi Alphabet on trahvi kohtus vaidlustanud. Analüütikud on hinnanud, et trahv vähendab teise kvartali oodatavat puhaskasumit 75% võrra, vahendab Reuters. Analüütikud ootavad Alphabeti teise kvartali puhaskasumiks 6,72 miljardit dollarit ning aktsiapõhiseks kasumiks 9,59 dollarit. Müügikäive kasvab aastaga oodatavalt 23,7% 32,17 miljardi dollarini.

Alphabeti kvartalitulemused saavad teatavaks kell 23.30 Eesti aja järgi ehk pool tundi pärast turgude sulgemist.

Hetkel kaupleb Alphabeti aktsia 0,6% plussis, olles käesoleval aastal tõusnud 14%.