Raadiohommikus: panga tulemused, pettused ja automüük

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Joonas-Hendrik Mägi.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 “Sisuturundussaade”

Kuidas on ajaga muutunud raamatupidaja roll, kuidas valida ettevõttele sobiv raamatupidamisteenus ning miks on oluline lepingut sõlmides kokku leppida ka teenuse lõpetamise tingimustest, räägivad saates raamatupidamisfirma Numeri teenuste juht Allan Kaunis ja firma müügijuht Kätlin Ivalo-Laur. Saadet juhib Juuli Nemvalts.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”

Saates uurime, mis aktsiad aitasid investor Toomase portfelli uue rekordini. Lisaks räägime, mida võtta ette tugevalt langenud Novo Nordiski aktsiaga, mis järeldusi saab teha tehnohiidude tulemustest, kas investor Toomas peaks lõpuks bitcoini investeerima ning palju muud. Saates osalevad börsitoimetuse ajakirjanikud Kaspar Viira, Jana Saarkoppel ja Jaan Martin Raik.

13.00–14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik”

Saates on Euroopa ühe suurima e-kaupmehe Zalando turuarenduse ja strateegia juht Mariliis Karu ning Omniva Eesti ja Euroopa Liidu müügijuht Kristo Kõivumägi. Külalistega arutame, kuidas on muutunud e-kaubandus Eestis ja Baltikumis, millised on tarbijate ootused ning kuidas kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted nendele vastavad.