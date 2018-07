Philips kasvatas kasumit

Hollandi tehnoloogiaettevõte Philips teatas, et põhiäridest tulnud kasum kerkis teises kvartalis aastases võrdluses kümnendiku võrra, kirjutab CNBC.

Maksueelseks kasumiks kujunes 482 miljonit eurot, mis vastas analüütikute ootustele. Müüginumbrid jäid möödunud aastaga võrreldes samale tasemele, 4,29 miljardi euro juurde.

Ettevõtte sõnul paistab tulemuste seas silma terviseäri ja just eraklientidele mõeldud vidinate müük. „Teises kvartalis kogus see hoogu ning me ootame, et see jätkub teisel poolaastal,“ ütles ettevõtte juht Frans van Houten ja märkis, et nõudluse kukkumist võis täheldada eeskätt Hiinas. Ta lisas, et diagnoosi ja raviga seotud seadmete müük kasvas 8%.

Philipsi aktsia on täna kukkunud Amsterdami börsil pea 1,9%, 21,59 euroni.