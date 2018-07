Alphabeti tulemused panid aktsia rallima

Äripäev 24. juuli 2018, 14:14

https://www.aripaev.ee/storyimage/ea/20180724/BORS/180729857/AR/0/AR-180729857.jpg

Kui aktsia maksab 1200 dollarit, siis kas tal on veel kuhugi rallida? Tulemuste avaldamisele järgnenud kauplemine näitab, et jõudu veel on.

Ööl vastu teisipäeva avaldas Google´i emafirma Alphabet majandustulemused, mis suutsid investoreid positiivselt üllatada. Müügikäive tuli oodatust parem – 26 protsenti mullusest enam, 32,7 miljardit dollarit, ärikasum paranes miljardi dollari võrra 7,9 miljardile dollarile, joone all jäi ettevõttele kätte lausa 2 miljardit dollarit rohkem mullusest enam – 8,2 miljardit dollarit. Ettevõtte vaba raha ja likviidsete varade hulk püsib 102 miljardi dollari juures, kohustuste hulk suurenes 5 miljardi dollari võrra, ligi 50 miljardile dollarile. Sealjuures arvestas Alphabet juba oma tuludest maha möödunud nädalal Euroopa Liidult saadud viie miljardi dollari suuruse hiidtrahvi. Investoreid see ei heidutanud – aktsia jätkas tugevat tõusu ka teisipäeval eelturul, lisades enam kui 4% ehk investorite jõukusele 50 dollarit.