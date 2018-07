Colgate-Palmolive on sunnitud toorainete kallinemise tõttu hindu tõstma

Colgate-Palmolive teatas täna, et on sunnitud teisel poolaastal hindu „mõõdukalt“ tõstma, peamiselt arenevatel turgudel, sest toorainete hinnad on tõusnud, vahendab Reuters.

Suured esmatarbekaupade ettevõtted on viimastel aastatel olnud müügikäibe tõstmisega raskustes, sest jaekaupluste vahel on terav hinnakonkurents ning ostjad eelistavad üha rohkem uuemaid kaubamärke. Esmatarbekaupade tootjaid on käesoleval aastal pitsitanud ka tõusnud toorainete ning transpordihinnad.

Colgate-Palmolive’i teise kvartali käive tõusis aastaga 1,6%, kuid jäi analüütikute ootustele alla. Puhaskasum kasvas 637 miljoni dollarini ehk 0,73 dollarini aktsia kohta ning kui arvestada sisse ka ühekordsed kirjed oli kvartalikasum 0,77 dollarit aktsia kohta. Viimane arv vastas ka analüütikute ootustele.

Teise kvartali müügikäivet mõjutasid negatiivselt veoautojuhtide streik Brasiilias, Ladina-Ameerika valuutade nõrkus seoses poliitilise ebakindluse ja tugevnenud USA dollariga.

Colgate’i tegevjuht Ian Cook ütles tulemuste järgsel konverentsikõnel, et toorainete hinnatõus vähendas brutokasumimarginaali 3,2 protsendipunkti võrra.

„Kasvavad toorainete hinnad ning kõikuvad valuutakursid panid meie kasuminäitaja surve alla ning me oleme mõnikord küsimuse alla pannud selle, kas me oleme vastanud [sellistele asjadele] piisavalt kiiresti,“ ütles Cook.

Cook lausus, et Colgate on juba hakanud üle maailma hindasid tõstma ning ta näeb teise poolaasta osas mõõdukat hindade paranemist.

„Me ei pruugi näha, et meie konkurendid järgnevad koheselt ning me plaanime jääda mõistusepäraseks, kuid me mõistame samuti, et peame oma turuosa kaitsma,“ lisas Cook.

Maailma suuruselt teise esmatarbekaupade tootja Procter&Gamble tulemused tulevad järgmisel nädalal ning ka sellelt firmalt oodatakse käibe ja kasumi kasvu.

Colgate-Palmolive’i aktsia on täna langenud 0,4% 66,66 dollarini. Käesoleva aasta algusest on aktsia langenud 11,5%.