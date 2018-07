Tesla valib Euroopa suurtehase asukohta

USA ajaleht Wall Street Journal kirjutas täna, et Tesla peab läbirääkimisi Saksamaa ja Hollandi ametivõimudega, et ehitada Tesla Euroopa Gigatehas, vahendab Reuters.

Ajaleht kirjutab, et Tesla on pidanud läbirääkimisi kahe Saksamaa liidumaaga, et ehitada Gigatehas, kus ühe katuse all toimuks autode ja akude kokkupanek.

Tesla juht Elon Musk ütles juunis, et ta eelistaks Euroopa esimese Gigatehase asukohaks Saksamaad. „Võib-olla oleks mõistlik tehas rajada Saksamaa-Belgia piirile, Beneluxi maade lähedale,“ teatas Musk tookord Twitteri vahendusel. Teslal on juba arendusdivisjon Saksamaal Pruemis, mis asub 30 kilomeetrit Belgia piirist.

Juuli alguses teatas Tesla, et ehitab esimese väljaspool USA-d asuva Gigatehase Shanghaisse Hiinas.