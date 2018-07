Elon Muski sõnad ei pruugi vett pidada

Kuigi Elon Musk eitas kõiki väiteid, justkui oleks lausa veerand Tesla Model 3 tellimustest tühistatud, paistab tegelikkus siiski vastupidine, kirjutab CNBC.

Nimelt ei pruugi ettevõtte San Fransisco äärelinnas asuv tehas uute tellimustega siiski toime tulla, kirjutab CNBC. Vaadates lähemalt nii tellimuste arvu, nende tootmiseks kuluvat aega ja ka lubatud tellimuste tähtaegu, tekib kahtlus, ega Elon Musk luisanud ei ole.

Sel nädalal kirjutas CNN, et juuli alguses teatas elektriautode tootja Tesla, et saavutas oma uue seeriamudeliga, Model 3-ga, kauaoodatud eesmärgi toota 5000 autot nädalas. Paraku ei ole see lahendus Tesla muredele, sest Needham & Co analüütiku Rajvindra Gilli sõnul on Tesla kliendid muutunud rahutuks ja kärsituks ning on hakanud uue mudeli tellimusi tühistama.

Elon Musk nimetas sellist juttu täielikuks jamaks, kuid CNBC kirjutab, et Tesla öeldud tootmisnumbrid ja tähtajad ei pruugi klappida. Kui teise kvartali lõpus teatas Musk, et Tesla toodab nüüd 5000 Model 3e nädalas, siis nüüdseks on ettevõte seadnud eesmärgiks toota 6000 autot nädalas. Kui see eesmärk on täidetud, siis tahab Tesla hakata tootma 8000 masinat nädalas. Tesla on öelnud, et kõikide tellimuste ooteaeg paar kuud.

Paraku kirjutab CNBC, et isegi suurima tootmisvõimuse korral võtab Teslal endiselt kõikide tellimuste täitmiseks aega vähemalt aasta. Teisisõnu – kui Tesla saab kõik tellitud Model 3d valmis maksimaalselt kolme kuuga, võibeeldada, et paljud tellimused siiski on tühistatud. Võibolla on tühistatud isegi rohkem tellimusi, kui analüütik Gill on senimaani väitnud.

Gill saatis neljapäeval Tesla klientidele kirja, milles märkis, et autode valmimisaeg pikeneb ja et Tesla ei ole veel saanud müügiks valmis 35 000 dollarit maksva baasmudeli. Gilli sõnul on iga neljas Model 3e tellimus tühistatud, mida on kaks korda rohkem kui aasta tagasi. Tesla kõneisik eitas kõiki Gilli väiteid ja ütles, et analüütiku andmed on vananenud. Praegu kinnitab Tesla koduleht, et Model 3e ooteaeg varieerub ühest kuust üheksa kuuni.