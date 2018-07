Tesla ehitab tehase Shanghaisse

Elektriautode tootja Tesla teatas täna, et ehitab autode tootmistehase Hiinasse Shanghaisse, et vältida Hiina importtollimaksu ning olla kasvavale turule lähemal, vahendab Reuters.

Tesla juht ja suuromanik Elon Musk käis ise täna Shanghais, et kohtuda Shanghai linnapeaga ning kokku leppida tehase ehitamise osas. Tegemist oleks Tesla esimese tehasega väljaspool USA-d ning see suurendab Tesla tootmisvõimsust kahekordseks.

Tesla plaanib toota esimesed autod uues tehases kaks aastat pärast tehase ehitamise algust, jõudes kaks-kolm aastat pärast seda 500 000 auto tootmiseni aastas. Tegemist oleks autotööstuse mastaape arvestades suure tehasega, sest tavaliselt on selles tööstusharus tehaste võimsus 200 000 kuni 300 000 autot aastas. Pool miljonit autot on ligikaudu sama, milleni plaanitakse jõuda Tesla Californias Fremontis asuvas tehases.

Tesla aktsia on uudise peale 0,9% plussis, hoolimata sellest, et mitmed analüütikud on küsimärgi alla seadnud selle, et kustkohast raha põletav firma uue tehase ehitamiseks ja töötajate palkamiseks raha leiab.

Musk on öelnud, et Teslast saab käesoleval aastal positiivse rahavooga firma. Analüütikud on Reutersi kohaselt prognoosinud, et Tesla peab käesoleval aastal raha kaasama, et finantseerida uusi projekti, mille seas on elektrilise veoauto, pikap auto ning väiksema linamaasturi turule toomine ning uue akude ja autode koostetehase rajamine Hiinas ja Euroopas.

„Ma olen kindel, et Teslal on uut raha vaja hiljemalt järgmisel aastal,“ ütles Reutersile NORD/LB analüütik Frank Schwope.

Musk rääkis Hiinasse tehase rajamisest juba ammu enne seda, kui Trumpi valitsus pani Hiina kaupadele importtollimaksu peale. Hiina oli kuni viimase ajani kehtestanud importautodele 25% suuruse tollimaksu ning aastakümneid on autotootjad kolinud tootmist nendele turgudele, kus toimub ka suurem müük, et neutraliseerida valuutakõikumise ja kaubanduspoliitika muutumise riski.

Tesla tõstis eelmisel nädalavahetusel oma autode hindasid Hiinas sellisele tasemele, mis on 70% kõrgem, kui USA-s müüdavatel Tesla autodel. Kuigi Hiina võttis importtollimaksu alles maha, pidi ta 25% tollimaksu USA-st pärit autodele uuesti peale panema, kui USA kehtestas juuli alguses Hiina kaupadele omapoolse tollimaksu.