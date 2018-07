Chipotle aktsia langeb toidumürgitusjuhtumite tõttu

Chipotle Mexican Grilli aktsia on täna 6% miinuses, kui Ohio osariigis on teatatud vähemalt 140 inimese haigusjuhtumist, kes sõid väidetavalt Chipotle restoranis, vahendab Reuters.

Toiduohutuse veebilehe iwaspoisoned.com sõnul teatasid Ohio osariigi Powelli linnas asuvad kliendid, et neil oli peale Chipotle restoranis söömist tekkinud toidumürgistus ning kõhulahtisus.

Quo Vadis Capitali president John Zolidis ütles kommentaariks oma uudiskirjas, et „meedias avaldatud teated, et Ohios asuv restoran on kinni pandud, peale seda, kui klient jäi haigeks, näitab seda, et lihtsalt tegevjuhi vahetamine ei tee probleeme olematuks,“ vahendab Marketwatch.

„Me panime tähele, et käesoleva aasta esimeses pooles oli Chipotle restoranides näha külastajate arvu langust, seda hoolimata sellest, et esimesest toidumürgituse juhtumist on möödas juba mitu aastat,“ lisas Zolidis.

Huvitaval kombel tõstis just täna Jeffries’i analüüsimaja Chipotle aktsiasoovituse „hoia“ pealt „osta“ peale, viidates paranemisele digitaalses ja kojukandeäris. Jeffries tõstis aktsia 12 kuu hinnasihi 400 dollari pealt 550 dollari peale.

Chipotle Mexican Grilli aktsia on täna langenud 6,2%, makstes 436,5 dollarit. Aasta algusest on aktsia tõusnud 49%, võrreldes üldise turuindeksi 5,2%-lise tõusuga.