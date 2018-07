Euroopa turud müügilainega kaasa minna ei taha

Äripäev 31. juuli 2018, 14:01

Euroopa turud pole USA börsi müügilainega veel kaasa läinud, kuid tugev tulemuste hooaeg ei suuda indeksitele ka suuremat hoogu anda.

Täna pealelõunal liikusid nulli ringis nii Stoxx 600, DAXi kui ka CAC40 indeks. Prantsusmaal aitas indeksit ülespoole vedada meediafirma Vivendi, mis teatas tulemused ning andis mõista, et võib poole UMG muusikaüksusest müüki panna. Aktsia tõusis 5%. Saksamaal olid tõusjad eelkõige tulemused teatanud Lufthansa ja Deutsche Bank.

Seevastu Londoni börsiindeks sai hoogu BP Billitoni headest tulemustest, kaasa aitas ka finantssektor. Kuid indeksi suurim tõusja oli finantsteenuste osutaja Provident Financial, kes vahetas välja nõukogu ja lubas taastada dividendi. Teate peale rallis aktsia 14 protsenti.

Lõuna-Euroopas oli Itaalia börsiindeks FTSE MIB tõusnud peaaegu protsendi jagu ning Hispaania IBEX 0,6 protsenti, kus ka oli pangandussektori pidupäev. Rekordi lõi Itaalia kaitsetööstusettevõte Leonardo, mis teatas, et 2018. aastal on oodata suuremat käivet. Hiljuti sai riigi kontrolli all olev Leonardo Itaalialt lepingu relvastatud sõidukite tootmiseks ning Milano ostis talt juulis metrooronge. Tänavu tõotab Leonardo käibele hoogu anda märtsis teatavaks saanud helikopteritehing Katariga: see läheb Reutersi andmetel maksma 3 miljardit eurot ning just Leonardol on seal mängida võtmeroll. Täna rallis aktsia ligi 10 protsenti, enam kui 10 euro tasemele.