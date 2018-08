Huawei möödus Apple’ist

IDC uuringust selgub, et kuigi globaalse nutitelefonituru valitseja on endiselt Samsung, on Apple tõugatud positsiooni võrra madalamale ehk kolmandaks.

Kahe suure vahele on end pressinud Hiina tehnoloogiahiid Huawei, kes teatas, et müüs teises kvartalis enam nutitelefone kui Apple. Huawei müüs teises kvartalis 54,2 miljonit telefoni, kasvatades müüki aastases võrdluses 41%. Uuringufirma IDC andmeil ületas Huawei oma telefonidega esimest korda iPhone’ide müügi. Apple müüs eelmises kvartalis 41,03 miljonit iPhone’i. Samsungi nutitelefonide müüginumbrid jäid 80 miljoni juurde.

Samsungi turuosa nutitelefoniturul on nüüd 21%, Huaweil 16% ning Apple’il 12%. Esiviisiku lõpetavad Hiina ettevõtted Xiaomi ja Oppo.

„Huawei möödumine Apple’ist on enam kui märkimisväärne. Esimest korda viimase seitsme aasta jooksul ei hoia kahte esimest positsiooni Apple ja Samsung. See, et Huaweid USAsse ei lubata, on sundinud ettevõtet veelgi rohkem pingutama Aasias ja Euroopas, et oma eesmärke saavutada,“ kommenteeris Canalysi vanemanalüütik Ben Stanton. Ta lisas, et teine kvartal on üldjuhul Apple’ile nõrk olnud, mis tähendab, et õunafirma võib oma positsiooni aasta teises pooles tagasi võita.