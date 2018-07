Samsungi kasumi kasv aasta tagasihoidlikem

Lõuna-Korea tehnoloogiahiid Samsung teatas oma kvartalitulemused, kus seisab, et kasum oli kahe aasta kiduraim ning järgmisel poolaastal on oodata telefoniäris karmi konkurentsi.

Ettevõte teatas, et mobiiliärist teenitud tegevuskasum tõusis aastases lõikes 34%. Ühtlasi andis Samsung juba teada, et teisel poolaastal tuleb ettevõttel kindlasti rinda pista kangete konkurentidega, kuivõrd nutitelefonide tootjad tulevad välja uute mudelitega.

Samsungi tegevuskasum ulatus teises kvartalis 14,9 triljoni vonnini ehk oli 13,3 miljardit dollarit, kasvades aastaga 5,7%. Ühtlasi ületas see analüütikute ootuseid, kes prognoosisid, et resultaat on 14,8 triljonit vonni.

40% Samsungi käibest tuleb nutitelefonide müügist. Samsungi on juba võrdlemisi pikalt süüdistatud ideede vähesuses ning selles, et uued Galaxy nutitelefonid ei paista uuendusmeelsusega silma. Teises kvartalis teenis Samsung mobiiliärist 2,7 triljonit vonni tegevuskasumit.

Ühtlasi on Samsungil kõvasti tegemist, et konkureerida Hiina nutitelefonitootjate Xiaomi ja Huaweiga. Õigupoolest on Samsung juba pidanudki vastu võtma väikese kaotuse – Hiinas ja Indias on Samsungi turuosa just nende tõttu vähenenud. Tõsi, Indias on Samsung siiski turuliider.

Samsungi kasumimasina tähtsaim lüli on mälukiipide äri ning ses osas jääb ettevõte enesekindlaks, uskudes, et nõudlus on tugev ka teisel poolaastal, kuivõrd andmekeskuste rajamine kasvatab müügitulemusi. Kiibiäri andis möödunud kvartalis 11,6 triljonit vonni tegevuskasumit, mis on 45% enam kui möödunud aastal samal perioodil.