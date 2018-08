Starbucks loodab Alibaba abil konkurendi rünnakut tõrjuda

Äripäev 02. august 2018, 11:51

Kohvifirma loodab partnerlusest Alibabaga taastada kasv oma suuruselt teisel turul, kus kohalikud kohvifirmad ränka konkurentsi pakuvad.

„Me nägime kiiresti, et siin on maailmatasemel tehnoloogiaettevõte, mis on keskendunud jaekaubandusele ja tänavpäevasele kaubandusele. Ma arvan, et see strateegiline partnerlus on raketikütus Starbucksi kasvule ja laienemisele Hiinas,“ kiitis Kevin Johnson Reutersile.

Starbucksi kasum ja kasv Hiinas on viimastel aastatel olnud surve all ning siin loodab ettevõtte juht Kevin Johnson abi partnerlusest Alibabaga. Kui palju tehing maksma läheb, ei soostunud kumbki pool ütlema.

Starbucks on öelnud, et tahab oma 3400 Hiina esindusest jõuda 2022. aastaks 6800 esinduseni ja kuigi ettevõte lõikab kasu hiinlaste kasvavast kohvijanust, siis on tal väga tugev konkurent Luckin Coffee näol.

Starbucksi aktsionäridel pole tänavu olnud väga palju põhjust rõõmustamiseks: väärtpaber on kaotanud 10% oma väärtusest ja kaupleb 52 dollari ligidal. Teade pani aktsia eelturul protsendi jagu tõusma. Lõppenud kvartali tulemused näitavad, et kuigi senine kasvutempo Johnsonile ei meeldi, siis Hiinas ja Aasia regioonis on kasv olemas küll: käive kasvas 46%, 1,2 miljardile dollarile. Kuid ärikasum kosus 5 protsendi jagu, 0,2 miljardile dollarile. Möödunud aastal jäi kontserni käive 22 miljardi dollari juurde.

Kes on Starbucksi suurim konkurent?

Luckin Coffee on verinoor, möödunud aastal rajatud kohvifirma, mille taga on Jenny Zhia Qian. Ettevõtte on oma sihtgrupiks võtnud noored kontoritöötajad, kes võivad kohvi soodsalt kontorisse tellida või siis poest kaasa osta. Luckin Coffee on sularahavaba ettevõte, kus saab maksta kas WeChati või Luckini enda „kohvi-rahataskuga“.

Et Jenny Quian Zhia on võtnud Xinhua Newsi andmetel eesmärgiks Hiinas Starbucksi võita, võideldakse ka hindadega – Hiina meedia andmetel on sealsed hinnad Starbucksi kohviga võrreldes kuni 20% soodsamad. Ettevõte on näidanud ülikiiret kasvu: kuigi Luckin Coffee alustas ametlikult tegevust alles jaanuaris, on 42aastasel ettevõtjal, kes sai legendi järgi kohvi maitse suhu tööl pikki ületunde tehes, Reutersi andmetel praeguseks rajatud ligi 700 esindust 13 Hiina linnas. Et kasvu tagada, kuuluvad strateegiasse odav kojukanne, veebipõhine tellimine, suured soodustused ja väga hea palk oma ettevõtjatele.