Börs: aktsiad tõusid viiendat nädalat järjest

Standard & Poor’s 500 indeks tõusis täna juba viiendat nädalat järjest, dollar odavnes ning võlakirjade tootlused alanesid. Täna ilmus ka USA tööturu igakuine raport, vahendab Bloomberg.

Suuremad indeksid lõpetasid päeva plussis, sest ettevõtete kvartalitulemused olid pigem positiivsed. Praeguseks on tulemused teatanud ettevõtetest 75 protsenti ületanud analüütikute ootusi. Kraft Heinzi aktsia hakkas täna kiiresti tõusma, sest ettevõtte ümber on mitmeid kuulujutte, et tulevikus plaanitakse ühinemisi ja ülevõtmisi.

Täna ilmusid ka tööturu andmed, millest selgus, et USA töötus on langenud 18 aasta madalaimale tasemele. Töökohti loodi juulis kokku 157 000. Seda oli vähem kui analüütikud ootasid.

„Päeva lõpuks on majanduse fundamentaalnäitajad ikkagi tugevad,“ ütles investeerimisfirma Personal capitali portfellihalduse direktor Brendan Erne.

S&P 500 indeks tõusis 0,5 protsenti, Dow Jones lisas samuti 0,5 protsenti. Stoxx Europe 600 indeks lisas 0,7 protsenti.

WTI toornafta odavnes 0,4 protsenti, 68,67 dollarini. Kulla hind lisas 0,5 protsenti ja unts maksab 1213 dollarit.