USA aktsiaturg rühib uue tipu poole

USA aktsiaturg on täna plussis ning S&P 500 indeksil on vaja veel minna 0,4%, et saavutada uus kõigi aegade tipp. Täna aitavad tõusu vedada tööstusettevõtted ja maavarade kaevandusfirmad. Samuti on heade tulemuste toel tublisti tõusmas paar väiksemat tehnoloogiaettevõtet.

Tugevat tõusu teeb väetiste tootja Mosaic, mille aktsia on 5,4% plussis pärast heade kvartalitulemuste teatamist. Naftafirmadest on Marathon Oil 2,2% plussis, kui nafta hind on täna tõusnud 0,5%, nii et USA WTI naftasegu maksab 69,35 dollarit.

Suurtest tehnoloogiaettevõtetest on Facebook ja Apple täna miinuses, samal ajal kui Amazon on 0,4% plussis ning Alphabet (Google) on tõusnud 1,4%.

Käsitöökaupade veebimüügiplatvormi Etsy aktsia on täna heade kvartalitulemuste toel tõusnud 11% ning turvalist veebipõhist sõnumite saatmise tarkvara pakkuv Twilio on heade kvartalitulemuste valguses tõusnud lausa üle 18%.

Kontoritarvete kaupluseid juhtiv Office Depot tuli välja ootusi ületanud kvartalitulemustega, nii et aktsia hind on täna kerkinud 13% 2,85 dollarini. Kuna füüsilisi kauplusi omavatel poodidel on seoses online-kaubanduse võidukäiguga läinud raskemaks, siis ka Office Depot aktsia hind on sel aastal langenud – veel aasta alguses maksis Office Depot aktsia 3,35 dollarit.

Täna peale USA turu sulgemist Eesti aja järgi kell 23.00 tulevad majandustulemustega muuhulgas välja Walt Disney ja Snap. Walt Disney on täna päeva sees teinud uue 52 nädala tipu 117,88 dollarit, kuid veidi on veel minna 2015. aasta augustis saavutatud kõigi aegade tipu ehk 122,08 dollari tasemeni.