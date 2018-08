Trigon andis Olympicu kohtusse

Ainult tellijale

Olympic teatas b?¶rsile, et suuromanikud Armin Karu ja Jaan Korpusov m?¼?¼vad enda 64% suuruse osaluse kasiinofirmas maha. Ostja tahab Olympicu b?¶rsilt ?¤ra viia ning v?¤lja osta ka teised aktsion?¤rid.

Olympic Entertainment Group sai eile kohtumääruse, millega keelatakse kontserni aksiakapitali suurendamine juunis aktsionäride üldkoosolekul vastu võetud põhikirjapunktide alusel.

Määruse kohaselt on hagi tagamine seotud Trigon Asset Managementi kohtussepöördumisega, millega soovitakse aktsionäride üldkoosoleku otsuste tühiseks või kehtetuks tunnistamist.

Olympic Entertainment Groupi juhtfiguurid ei ole veel hagi näinud.

Juunis käiku läinud ettepaneku järgi soovib OEG, et nõukogul oleks õigus kolme aasta jooksul suurendada ühel või enamal korral aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega kuni 2,8 miljoni euro ulatuses, mille käigus lastakse välja kuni 7 miljonit uut lihtaktsiat aktsiaseltsi otseste või kaudsete tütarühingute juhtidele või töötajatele aktsiaoptsiooniprogrammi raames.

Ettepanekus on ka kirjas, et aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on välistatud.

Lisaks anti nõukogule õigus aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada mitterahaliste sissemaksetega kuni 10 miljoni euro võrra, lastes samal ajal välja kuni 25 miljonit uut aktsiat. Selle eesmärk on omandada ettevõte, ettevõtte üksusi, osalus ettevõttes või muid varasid.

Tallinna börsi noteerimiskomisjon on otsustanud, et Olympicut ei lubata börsilt ära enne, kui kontsernil pole enam väikeaktsionäre, kelle huvisid börsilt lahkumine kahjustada võiks. Väikeaktsionäride kohustuslikus korras väljasurumiseks on OEG-s enamusosaluse omandanud Odyssey Europe’il vaja aga praeguse 89protsendilise osaluse asemel vaja vähemalt 95protsendilist osalust.