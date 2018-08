Trigon kohtusse minekust: takistame OEG pahatahtlikku tegevust

Ainult tellijale

Trigon Capitali fondijuht Veiko Visnapuu sõnul kaevati Olympic Entertainment Group kohtusse, et takistada kontserni pahatahtlikke ja seadusevastaseid samme väikeaktsionäride suhtes.

„Nagu ka varasemalt oleme lubanud, vaidlustasime kohtus OEG 29. juuni aktsionäride koosoleku otsused, mis oleks lubanud OEG-l aktsiakapitali suurendada,“ rääkis Visnapuu. Tema kinnitusel kehtestas kohus esialgse hagi tagamise, mis sisuliselt tähendab, et seni kuni antud vaidlus kestab, ei saa Olympic aktsiaid juurde emiteerida.

Visnapuu hinnangul on täiesti selge, et antud aktsiakapitali suurendamise tegelik eesmärk oleks suuromaniku osaluse vägisi üle 90 protsendi viimine. „Mis annaks võimaluse astuda järgmisi väikeaktsionäride suhtes vaenulikke samme,“ sõnas Visnapuu. „Läksime kohtusse, et kaitsta OEG väikeaktsionäre ning sealhulgas enda investorite huve ja õigusi – olles ühed suurimad investorid Baltikumis, lasub meil ka vastutus takistada börsiettevõtetel investorite huvidest lihtsalt üle sõita.“

Kohtuvaidluse kestvus Visnapuu aga prognoosida ei osanud. „Seda, kui pikaks kohtuvaidlus kujuneb, ei oska ma öelda,“ tõdes ta.