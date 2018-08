Arco kasvatas käivet, kuid kasumit veel pole

Äripäev 09. august 2018, 18:14

Arco Vara teatas, et kontsern on soovitud kursil – käivad arendused, mille vilju saab nautida järgmisel aastal. Lõppenud kvartalis jäädi aga kahjumisse.

Arco Vara juhataja Tarmo Sild ütles, et ettevõte püsib soovitud kursil. "Mõlema arendusprojekti eelmüügitulemused on head, Iztok Parkside'is on eellepingutega müüdud üle 60%, vaatamata korduvale hindade tõstmisele, ja Kodulahe II-s on müüdud üle 40% müüdavast pinnast, vaatamata asjaolule, et tulevasest hoonest on näha ainult vundamendi piirjooned," teatas Sild börsiteate vahendusel. "Teises kvartalis saavutasime 100% rentnikega täituvuse Sofias, Madrid Blvd hoones, mis on positiivne nii rahavoole kui ka kasumiaruandele ja muutub nähtavaks kolmandas kvartalis. Järgmine soov on olemasoleva, pigem kalli laenukohustuse refinantseerimine odavama kohustuse vastu, mida tahame teha 2019. aasta jooksul ning parandada seeläbi rahavoogu ja kasumlikkust veelgi."

Positiivsena tõi Sild välja ka selle, et võrreldes varasema ajaga on kasvanud ka vahendus- ja hindamisteenuse tulud ning ühe kuu tulu jäi lausa veerand miljoni euro juurde. Kinnisvarabuum mõjub Arcole hästi ning kuus teenindatakse ettevõtte andmetel tehinguid teha või kinnisvara hinnata ligikaudu 700 kliendil.

Kontserni laenukoormus (netolaenud) suurenes aasta esimese kuue kuuga 0,9 miljoni euro võrra 10,6 miljoni euroni. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli teise kvartali lõpu seisuga 4,9%. Kohustused kasvasid ligikaudu poole miljoni euro võrra 15 miljoni euroni. Varade maht suurenes aga ligikaudu 4 miljoni euro võrra 28 miljonile eurole.