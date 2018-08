Nisu olukord Euroopas "katastroofiline"

Strategie Grainsi analüütikud vähendasid jälle Euroopa Liidu pehme nisu toodangu prognoose, sest kuiv ilm on mõjunud Saksamaa ja Skandinaavia saagikusele katastroofiliselt, vahendab Reuters.

Neljapäeval avaldatud raportis kirjutas Prantsusmaal tegutsev analüüsifirma, et Euroopa Liidu pehme nisu tootmismaht peaks tänavu ulatuma 127,7 miljoni tonnini. Veel kuu aega tagasi oodati 132,4 miljoni tonnist toodangust. See tähendaks, et eelmise aastaga võrreldes väheneb ELi nisutootmine lausa 10 protsenti.

Suvised põuad ja kuumalained on Põhja-Euroopas teraviljadele suurt kahju teinud. Pakkumine väheneb ning turul võib tekkida defitsiit. See on Pariisis kaubeldava toidunisu hinna viinud viimase viie aasta kõrgeimaks.

Pariisi toidunisu septemebrikuu futuuri hind on tõusnud kuu ajaga 15 protsenti, 211,75 euroni tonnist.

Strategie Grains vähendas ka Euroopa Liidu odratoodangu prognoosi: kokku 2,5 miljoni tonni võrra, 57,1 miljoni tonnini. Võrreldes 2017. aastaga oleks see toodang 2 protsenti väiksem."Poola ja Baltimaade saagikus on väga väike ning Skandinaavia ja Saksamaa olukorda saab isegi nimetada katastroofiliseks," kommenteerisid analüütikud. "Saagikus on kehv ka Prantsusmaal, Itaalias, Suurbritannias ja Kagu-Euroopas," lisasid nad.

Äripäev kirjutas eelmisel nädalal, et kuigi tervet Euroopat räsiva põua lõplikud tagajärjed selguvad alles oktoobris, on olukord juba praegu hirmus. „Seis on nukker,“ ütles Kadarbiku Köögivili OÜ üks omanikke Ville Pak. mida Eesti põllumajandusettevõtjad ja asjatundjad rääkisid, saab lugeda sellest artiklist.