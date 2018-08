Maailma nisutootjate varud kriisiaegsel tasemel

Kõrvetav ja kuiv suvi on viinud maailma suurimate eksportijate nisuvarud viimase kümnendi madalaima tasemeni, kirjutab Reuters.

Tõsi, globaalsed varud peaksid 2018/19 hooaja alguseks jõudma rekordilise 273 tonnini, selgub USA põllumajandusministeeriumi (USDA) prognoosidest. Probleem seisneb aga selles, et ligi pool sellest on Hiinas ning tõenäoliselt ei kavatse riik nisu maailmaturule paisata.

Eksperdid prognoosivad, et hooaja lõpuks on kaheksa suurima eksportija käes 20 protsenti maailma nisuvarudest. Hooaja lõpuni on jäänud 25 päeva. Veel kümme aastat tagasi oli nende riikide käes kolmandik nisuvarudest.

USDA prognoosib, et Hiina, mis tarbib 16 protsenti maailma nisust, hoiab enda käes hooaja alguseks 46 protsenti varudest. See näitaja peaks aasta lõpuks tõusma üle 50 protsendi.

See tähendab, et hooaja alguseks on Hiina käes 126,8 miljonit tonni nisu, mida on 135 protsenti enam kui viis aastat tagasi.

„Inimesed peavad oma arvutustes Hiina varud kõrvale jätma. Kui seda teha, siis on turul väga kitsas olukord,“ ütles AgResource Co president Dan Basse Reutersile.

USAs tõusid nisuhinnad hiljuti kolme aasta kõrgeima tasemeni – 5,93 dollarini buššelist. Euroopas tõusis toidunisu tonnihind augusti alguses 220 euroni, mis on viimase viie aasta kõrgeim tase.

Kuiv ilm on tekitanud palju probleeme ka Eesti põllumeestele. Sellest, kuidas põllumajanduses riskidega paremini toime tulla, loe siit.