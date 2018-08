Dropboxi tulemused oodatust paremad

Dropbox teatas oma teise kvartali tulemused, mis olid oodatust tunduvalt paremad. Aktsia hakkas aga langema, sest ettevõtte tootmisdirektor astus tagasi, vahendab MarketWatch.

Eile teatas ettevõte oma tulemused, millest selgus, et teises kvartalis ulatus puhaskahjum 4,1 miljoni dollarini (1 sent aktsia kohta). Veel aasta tagasi teeniti kahjumit 26,8 miljonit dollarit.

Kui vaadata kohandatud numbreid, siis teenis ettevõte isegi 48 miljonit eurot kasumit (11 senti aktsia kohta). FactSeti andmetel ootasid Wall Streeti analüütikud kohandatud kasumiks 6 senti aktsia kohta.

Ettevõtte käive tõusis 27 protsenti, 339,2 miljoni dollarini. Analüütikud ootasid käibeks 331 miljonit dollarit.

„Kui võtta numbrid lahti, siis kõige märkimisväärsem on see, et varem pole käive kasutaja kohta nõnda suur olnud,“ ütles JMP Securitiesi analüütik Greg McDowell.

Dropboxi aktsia on täna odavnenud 8,2 protsenti, 31,75 dollarini. Põhjus peitub selles, et ettevõtte tootmisjuht Dennis Woodside otsustas ootamatult oma ameti sügisel maha panna. „Aktsia hinnalanguse põhjuseks on kindlasti suurelt jaolt Woodside’i lahkumine,“ nentis McDowell. Woodside on olnud pikka aega ettevõtte juures ning panustanud selle kasvu.

Dropbox tuli börsile selle aasta 23. märtsil.