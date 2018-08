Äripäev 13. august 2018, 15:31

Saudi kuningriigi fond on asunud kõnelustesse, mille eesmärk on investeerida börsilt lahkumise mõtetega mängivasse Teslasse.

Nädal tuleb Tesla investorite jaoks tihe: samal ajal kui Tesla nõukogu arutab Elon Muski ettepaneku üle ning selle üle, kas Musk küsimuse arutlusest tagandada, töötab Saudi kuningriigi avalik investeerimisfond selle nimel, et olla osa sellest investorite konglomeraadist, mis lõpuks Tesla börsilt välja osta aitab, ütlesid allikad Bloombergile. Alles hiljuti ostis saudide fond Teslas ligi viieprotsendise osaluse.

Kuna Tesla börsilt äraviimine läheks maksma 82 miljardit dollarit, peab Elon Musk leidma lisaks saudidele tõenäoliselt veel investoreid. Musk proovib ära hoida olukorda, kus väljaostjaid oleks ainult käputäis ning eelistab näha laiapõhjalisemat investorite grupeeringut.

Tesla jaoks pole väljaostuks tarviliku rahastuse leidmine aga analüütikute hinnangul sugugi kerge. „Küsimus on Tesla tulevases automüügis. See on sisuliselt muna ja kana probleem. Praeguses seisus on Teslal väga raske investoreid selles veenda, et toodang väga kiiresti suureneks,“ nentis Bloomberg NEFi analüütik Nannan Kou.