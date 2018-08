Vene ärimagnaadid kaotasid päevaga 3,1 miljardit dollarit

Ainult tellijale

Venemaa presidendi Vladimir Putini majandusnõuniku soovitus suurendada metalli- ja kaevandusettevõtetele kehtivaid makse andis riigi ärimagnaatidele valusa hoobi.

Putini nõunik Andrei Belousov tõi Putinile saadetud memos välja 14 ettevõtet, kes võiksid riigikassasse rohkem panustada. Investorid nägid selles ohu märki ning ettevõtete aktsiad langesid sedavõrd, et tippärimeeste varad vähenesid kokku 3,1 miljardi dollari võrra.

Ettevõtted, keda maksutõus võib puudutada, on teiste seas MMC Norilsk Nickel, mille üks omanikke on Vladimir Potanin, aga ka terasegigant Severstal, mille suurim osanik on Alexei Mordašov ning, naftakeemiaettevõte Sibur, mida veavad Leonid Mikhelson ja Gennadi Timtšenko.

Kui maksuplaan peaks minema läbi, lisanduks Vene riigikassasse igal aastal 500 miljardit rubla ehk 7,4 miljardit dollarit. Maksuplaan peaks puudutama lisaks eelmainituile ka keemiatööstust ning väetiste tootjaid.