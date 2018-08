Krüptorahade turg hakkas taastuma

Krüptovaluutade hinnad hakkasid pärast järsku langust täna kiiresti taastuma, vahendab MarketWatch.

Bitcoini hind on täna tõusnud 7,8 protsenti, 6546 dollarini. Veel eile teisipäeval maksis bitcoin vähem kui 6000 dollarit. Viimasest põhjast on krüptoraha kallinenud üle 10 protsendi.

Krüptovaluutade turuväärtus tõusis uuesti ka 200 miljardi piirist kõrgemale, selgub CoinMarketCapi andmetest.

Kolmapäeval teatas Bitwise Asset Management, et nad on loonud investoritele veel kolm indeksfondi, mille kaudu on võimalik digirahadesse investeerida. Bitwise oli esimene ettevõte, mis lõi krüptorahadel põhineva indeksfondi.

Uued indeksid ja börsil kaubeldav fond

Kolm uut indeksit – Bitwise 20 Mid Cap, Bitwise 70 Small Cap ja Bitwise 100 Total Market – ei võta veel investorite raha vastu, aga ettevõtte uuringute juht Matt Hougan ütles, et huvi on suur.

Bitwise on esitanud USA väärtpaberi- ja börsikomiteele ka taotluse bitcoini ja teiste krüptorahadega seotud börsil kaubeldava fondi loomiseks.

Ethereum, mis on turuväärtuselt bitcoini järel teisel kohal, on täna kallinenud 16 protsenti, 300,2 dollarini. Tõsi, augustis oli krüptoraha vahepeal 41 protsenti langenud. Turuosalised on välja toonud, et ICOd on ethereumi viimasel ajal müünud, et raha koguda. See on nende hinnangul ka põhjus, miks ethereumil on teistest krüptorahadest kehvemini läinud.