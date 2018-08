General Electricu aktsia jõudis rekordmadalale

General Electricu aktsia langes eile 1,1 protsenti ning kauples vahepeal ka 12 dollari tasemest madalamal. Viimati juhtus see 2009. aasta suvel, vahendab MarketWatch.

Tundub, et investorite jaoks pole ettevõttes tehtavad muutused piisavad ja aktsia jätkab langust.

General Electricu turuväärtus on nüüdseks langenud 107 miljardi dollari võrra. 2000ndate tehnoloogiamulli ajal jõudis ettevõtte turuväärtus vahepeal ka 600 miljardi dollarini. Toona oli tegemist ühe väärtuslikuma ettevõttega maailmas.

Selle aasta alguses sai aktsia vähem negatiivset kajastust. Samas on ka vähesed uudised olnud kehva maiguga ning see on GE aktsia langusele hoogu juurde andnud.

Slope of Hope blogi tehniline analüütik Tim Knight tõi välja pikaajalise graafiku, kus on näha, kuidas General Electricu aktsia on langenud tagasi eelmise sajandi tasemetele.